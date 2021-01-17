В Вене примерно 10 тысяч человек протестовали против коронавирусных ограничений. Митингующие призвали правительство уйти в отставку.

Демонстранты размахивали австрийскими флагами. Об этом сообщили на сайте The local.

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"Вы – болезнь"

Также протестующие держали в руках плакаты с надписью: "Вы – болезнь. Мы – лекарство". Они отказывались надевать маски и соблюдать правила социальной дистанции.

Количество смертей, которое нам сообщают, – это чушь. Я не хочу закончить, как Китай, где у вас нет никакого права что-либо делать,

– отметила митингующая.

Протесты в Австрии / Фото AFP

В Вене протестовали против коронавирусных ограничений / Фото AFP

На акцию пришел Штрахе

На акцию пришел ультраправый политик, бывший заместитель канцлера Хайнц-Кристиан Штрахе. Он ушел в отставку после "Ибица-скандала".

О каком скандале идет речь?

"Ибица-скандал" – это громкий скандал Штрахе с российскими деньгами. Еще в мае 2019 года журналисты получили видеозапись, на которой он предлагал племяннице российского олигарха выгодные государственные контракты в обмен на поддержку на выборах.



Их встреча состоялась за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии – в июле 2017 года на Ибице. Больше о скандале "Ибица-скандал" – это громкий скандал Штрахе с российскими деньгами. Еще в мае 2019 года журналисты получили видеозапись, на которой он предлагал племяннице российского олигарха выгодные государственные контракты в обмен на поддержку на выборах.Их встреча состоялась за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии – в июле 2017 года на Ибице. Больше о скандале читайте здесь

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