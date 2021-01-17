Вы – болезнь, мы – лекарство: в Австрии протестовали против коронавирусных ограничений
В Вене примерно 10 тысяч человек протестовали против коронавирусных ограничений. Митингующие призвали правительство уйти в отставку.
Демонстранты размахивали австрийскими флагами. Об этом сообщили на сайте The local.
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"Вы – болезнь"
Также протестующие держали в руках плакаты с надписью: "Вы – болезнь. Мы – лекарство". Они отказывались надевать маски и соблюдать правила социальной дистанции.
Количество смертей, которое нам сообщают, – это чушь. Я не хочу закончить, как Китай, где у вас нет никакого права что-либо делать,
– отметила митингующая.
Протесты в Австрии / Фото AFP
В Вене протестовали против коронавирусных ограничений / Фото AFP
На акцию пришел Штрахе
На акцию пришел ультраправый политик, бывший заместитель канцлера Хайнц-Кристиан Штрахе. Он ушел в отставку после "Ибица-скандала".
О каком скандале идет речь?
"Ибица-скандал" – это громкий скандал Штрахе с российскими деньгами. Еще в мае 2019 года журналисты получили видеозапись, на которой он предлагал племяннице российского олигарха выгодные государственные контракты в обмен на поддержку на выборах.
Их встреча состоялась за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии – в июле 2017 года на Ибице. Больше о скандале читайте здесь.
Как протестовали в Вене: смотрите видео
Коронавирус в Австрии: что известно
- С начала пандемии COVID-19 в Австрии зарегистрировали 7 053 случая смерти от болезни.
- Канцлеру Курцу эксперты рекомендовали не ослаблять ограничения 25 января. Ведь количество заражений не показывает признаков замедления, а британский штамм вируса продолжает циркулировать.
- Также предложили ввести обязательную работу из дома и продлить карантин.
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