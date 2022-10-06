АМУ обратилась в Кабмин вернуть общинам возможность помогать друг другу напрямую, – Кличко

Ассоциация городов Украины обратилась к Правительству отменить нормы постановления, которым было остановлено перечисление средств на восстановление пострадавших территорий между общинами.

Кабмин обязал громады согласовывать свои решения о предоставлении финансовой помощи другим громадам с Министерством финансов, сообщает сайт КГГА.

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"Требование обязательного согласования Министерством финансов Украины перечисления средств между местными бюджетами нарушает принципы самостоятельности местного самоуправления, снижает оперативность принятия решений, останавливает восстановление и подготовку к зиме разрушенных агрессором громад", – сказал глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Правления АГУ.

Члены Правления АГУ обратили внимание на то, что во время действия военного положения передача средств между местными бюджетами обеспечила оперативное финансирование мер по восстановлению критической инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии, социальной поддержки граждан на освобожденных территориях. С помощью этого инструмента громады западных регионов активно помогают громадам, пострадавшим от полномасштабного вторжения российского агрессора

Главы громад подчеркнули, что передача средств также используется для финансирования льготной перевозки граждан, предоставления медицинских услуг гражданам в больницах, ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах теплоснабжения, которые находятся на обслуживании в областных коммунальных предприятиях, строительстве, содержании и обслуживании дорог между населенными пунктами.

АГУ также отмечает, что целевое использование средств находится под строгим контролем Государственной казначейской службы Украины.

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