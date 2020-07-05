В швейцарском Цюрихе в зоопарке произошел несчастный случай – амурская тигрица Ирина напала на сотрудницу зоопарка. Женщина скончалась от полученных ран.

Инцидент произошел в субботу, 4 июля, в полдень, пишет издание Blick. 55-летняя работница зоопарка была в клетке. В один из моментов амурская тигрица напала на нее.

В то же время "Проучили за кусачесть": на Хмельнитчине пенсионеры волокли собаку за машиной

Стоит отметить, что нападение произошло, когда возле клетки были посетители. Среди них, вероятно, и ребенок.

Полиция и спасатели прибыли на место происшествия через несколько минут. Чтобы отогнать тигрицу от женщины, им пришлось применять перечный газ и осуществить выстрелы резиновыми пулями.

Спасти работницу не удалось. Тигрица нанесла ей раны в области шеи.

Что будет с тигрицей Ириной

В зоопарке заявили, что усыплять тигрицу после нападения никто не будет. Там отметили, что животное действовало согласно своим инстинктам, увидев чужака на своей территории.

В понедельник, 6 июля, зоопарк возобновит работу. Однако территория вокруг вольера с тигрицей будет закрыта.