На Хмельнитчине вблизи села Пеньки случилось жуткое происшествие. Пенсионеры решили проучить собаку "за кусачесть" и привязали ее на цепь к машине. Машина ехала на большой скорости, поэтому пес еле успевал бежать за своими обидчиками.

К счастью, живодеров остановили неравнодушные прохожие, которые увидели жестокое издевательство. Люди сразу же остановили автомобиль и позвонили в полицию. Об этом сообщила основательница приюта для животных "Экозащита Староконстантинов" Оксана Журба, передает "ХМ-ИНСАЙД".

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Детали события

Обидчиками оказались двое местных мужчин, 1958 и 1948 годов рождения. Так они хотели наказать собаку, которая якобы "была кусачей и ела домашнюю птицу". Впоследствии пенсионеры стали уверять, что пес все же ехал в салоне машины, но почему-то незаметно выпал по дороге.

На самом деле собака очень испуганная, спокойная, не агрессивная и голодная. С жадностью ела все, что мы ей предлагали,

– рассказала зоозащитница.

Что известно о состоянии животного

Она добавила, что в результате такого издевательства у животного были счесаны до крови лапы. Чтобы спасти животное, пришлось вызвали специалистов Староконстантиновской районной ветлечебницы. Они и оказали собаке первую медицинскую помощь.



Живодеров остановили неравнодушные прохожие / Фото "ХМ-ИНСАЙД"

Сейчас пострадавшая собака находится на временной передержке в приюте. Она получает надлежащий уход и лечение.

Живодеров наказали?

В Староконстантиновском отделе полиции сообщили, что против пенсионеров открыли дело по статье 299 о жестоком обращении с животными. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.