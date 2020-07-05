На Хмельниччині поблизу села Пеньки трапилася моторошна подія. Пенсіонери вирішили провчити собаку "за кусючість" та прив'язали її на ланцюг до машини. Автівка їхала на великій швидкості, тож пес ледве встигав бігти за своїми кривдниками.

На щастя, живодерів зупинили небайдужі перехожі, які побачили жорстоке знущання. Люди одразу ж зупинили автомобіль та зателефонували у поліцію. Про це повідомила засновниця притулку для тварин "Екозахист Старокостянтинів" Оксана Журба, передає "ХМ-ІНСАЙД".

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Деталі події

Кривдниками виявилися двоє місцевих чоловіків, 1958 і 1948 років народження. У такий спосіб вони хотіли покарати собаку, яка нібито "була кусюча і їла домашню птицю". Згодом пенсіонери запевняти, що пес все ж таки їхав у салоні машини, але чомусь непомітно випав по дорозі.

Насправді собака дуже перелякана, спокійна, не агресивна і голодна. З жадібністю їла все, що ми їй пропонували,

– розповіла зоозахисниця.

Що відомо про стан тварини

Вона додала, що внаслідок такого знущання у тварини були зчесані до крові лапки. Щоб врятувати тваринку довелося викликали фахівців Старокостянтинівської районної ветлікарні. Вони й надали собаці першу медичну допомогу.



Живодерів зупинили небайдужі перехожі / Фото "ХМ-ІНСАЙД"

Наразі потерпіла собака перебуває на тимчасовій перетримці у притулку. Вона отримує належний догляд і лікування.

Чи покарали живодерів

У Старокостянтинівському відділі поліції повідомили, що проти пенсіонерів відкрили справу за статтею 299 про жорстоке поводження з тваринами. Покарання передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.