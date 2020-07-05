У швейцарському Цюриху в зоопарку стався напасний випадок – амурська тигриця Ірина напала на працівницю зоопарку. Жінка померла від отриманих ран

Інцидент стався в суботу, 4 липня, в обідню пору, пише видання Blick. 55-літня доглядальниця зоопарку була в клітці. В один з моментів амурська тигриця напала на неї.

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Варто відзначити, що напад стався, коли біля клітки були відвідувачі. Серед них, ймовірно, і дитина.

Поліція та рятувальники прибули на місце події за декілька хвилин. Щоб відігнати тигрицю від жінки, їм довелося застосовувати перцевий газ та здійснити постріли гумовими кулями.

Врятувати доглядницю не вдалося. Тигриця завдала їй рани в області шиї.

Що буде з тигрицею Іриною

В зоопарку заявили, що усипляти тигрицю після нападу ніхто не буде. Там відзначили, що тварина діяла згідно зі своїми інстинктами, побачивши чужака на своїй території.

В понеділок, 6 липня, зоопарк відновить роботу. Однак територія навколо вольєру з тигрицею буде закрита.