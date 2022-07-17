24 канал попытался собрать о крушении все, что известно, в одном материале. О причинах и обстоятельствах авиакатастрофы – читайте дальше.

К теме В Греции разбился украинский грузовой самолет Ан-12, перевозивший боекомплект – СМИ

Самолет упал на севере Греции

Первыми о падении самолета сообщили греческие СМИ. Они предварительно сообщили, что Ан-12 перевозил боекомлект из Сербии в Иорданию. Трагедия произошла у подножия горы Пангей, неподалеку от места крушения расположено село Палеохори. Воздушное судно разбилось на поле с кукурузой.

По информации, переданной спасателями, никаких признаков того, что кто-то спасся, на месте катастрофы не было.

Пилот успел предупредить о проблемах

Пилот успел предупредить о неполадках. Он даже запросил аварийную посадку в аэропорту Кавалы, развернул судно, но долететь туда не успел. Греческие спасатели говорят: скорее всего отказал один из двигателей и самолет загорелся.

Самолет разбился у горы Пангей / Место на карте:

Грузовой самолет разбился в Греции / Смотрите видео крушения:

Самолет совершал коммерческий транспортный рейс

Ан-12 совершал коммерческий транспортный рейс и направлялся из Сербии в Иорданию. Местный житель Гиоргос Архонтопулос говорит, что видел, как в небе горел самолет. Упал он всего в 17 километрах от дома грека.

Судно летело медленно. В течение 20 минут все видели пламя в двигателе. Когда он прошел гору Пангей, была видна вспышка. Жители слышали взрывы в течение часа,

– рассказал мужчина.

Обратите внимание! Ан-12 принадлежал украинской компании Meridian Air Cargo. В предыдущие дни он выполнял рейсы. Накануне судно много летало по Европе, а 16 июля прибыло в сербский Ниш.

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Перевозчик подтвердил гибель экипажа

Уже утром 17 июля авиаперевозчик Meridian Air Cargo подтвердил крушение и гибель 8 членов экипажа. Официально никаких деталей относительно самого груза не сообщили, говорят, что их уточняют.

Что говорят о грузе в Греции

Тем временем, греческие СМИ пишут, что самолет мог перевозить какие-то опасные взрывчатые или токсичные вещества. Ведь после крушения местных жителей попросили закрыть окна. Также ближе, чем за километр до места падения, не подпускали журналистов.

Для родных экипажа работает "горячая линия"

В МИД Украины отметили, что на базе консульства в Салониках был создан оперативный штаб. На место катастрофы уже выехали украинские консулы, постоянно находящиеся на связи с греческими спасателями и правоохранителями.

Важно! МИД сообщил о "горячей линии" для родственников экипажа: +38 044 238 1588.

Катастрофу прокомментировало Минобороны Сербии

На авиакрушение отреагировало и Министерство обороны Сербии. Его глава Небойша Стефанович рассказал, что Ан-12 перевозил "оборонительный груз". Речь идет об 11,5 тонне "продукции сербского производства", которую заказало Министерство обороны Бангладеш.

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Во время рейса должно было быть несколько технических посадок в Аммане, Эр-Рияде и Ахмедабаде, а конечным пунктом была Дакка. Стефанович заверил: на перевозку были все необходимые международные разрешения.

Смотрите в видео – о падении украинского самолета в Греции: