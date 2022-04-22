Об этом сообщили в Запорожской ОВА поздно вечером 22 апреля, в день аварии.
Больше об этом Первое видео с места падения Ан-26 в Запорожье: что известно на этот момент
В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры,
– говорится в сообщении администрации.
Что известно о падении самолета
- Авария самолета произошла в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожской области.
- АН-26 выполнял технический рейс из Запорожья в Ужгород и не имел никакого отношения к ВСУ.
- В результате аварии один человек погиб и двое получили ранения разной степени тяжести.
Актуально – на Запорожье упал самолет Ан-26: смотрите видео