Обстоятельства падения самолета продолжают выяснять

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА полковник ВСУ Иван Арефьев. На месте происшествия работает областная прокуратура, полиция, ГСЧС.

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Соответствующие службы выясняют обстоятельства падения самолета.

Есть погибшие и пострадавшие

На борту было три пилота. Один из них погиб, двое других госпитализировали в больницу.



Место падения самолета / Фото Запорожская ОГА



Самолет выполнял технический полет / Фото Запорожская ОГА

Что известно о падении самолета Ан-26

Утром Запорожская ОВА сообщила, что в Вольнянском районе упал самолет Ан-26.

Известно, что воздушное судно не имеет отношения к ВСУ, самолет выполнял технический полет.

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