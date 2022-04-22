Обставини падіння літака продовжують з'ясовувати

Про це повідомив речник Запорізької ОВА полковник ЗСУ Іван Арєф'єв. На місці події працює обласна прокуратура, поліція, ДСНС.

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Відповідні служби з'ясовують обставини падіння літака.

Є загиблі та постраждалі

На борту було три пілоти. Один з них загинув, двох інших госпіталізували до лікарні.



Місце падіння літака / Фото Запорізька ОДА



Літак виконував технічний політ / Фото Запорізька ОДА

Що відомо про падіння літака Ан-26

Зранку Запорізька ОВА повідомила, що у Вільнянському районі впав літак Ан-26.

Відомо, що повітряне судно не має стосунку до ЗСУ, літак виконував технічний політ.

Деталі – на Запоріжжі впав літак Ан-26: дивитися відео