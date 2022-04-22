Обставини падіння літака продовжують з'ясовувати
Про це повідомив речник Запорізької ОВА полковник ЗСУ Іван Арєф'єв. На місці події працює обласна прокуратура, поліція, ДСНС.
Увага Падіння літака, обстріл Слов'янська: основне за 58 день війни
Відповідні служби з'ясовують обставини падіння літака.
Є загиблі та постраждалі
На борту було три пілоти. Один з них загинув, двох інших госпіталізували до лікарні.
Місце падіння літака / Фото Запорізька ОДА
Літак виконував технічний політ / Фото Запорізька ОДА
Що відомо про падіння літака Ан-26
- Зранку Запорізька ОВА повідомила, що у Вільнянському районі впав літак Ан-26.
- Відомо, що повітряне судно не має стосунку до ЗСУ, літак виконував технічний політ.
Деталі – на Запоріжжі впав літак Ан-26: дивитися відео