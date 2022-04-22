Про це повідомили у Запорізькій ОВА пізно ввечері 22 квітня, у день аварії.

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В результаті слідчих дій встановлено, що причиною катастрофи став туман і низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори,

– йдеться у повідомленні адміністрації.

Що відомо про падіння літака

Аварія літака сталася о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізької області.

АН-26 виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода і не мало жодного стосунку до ЗСУ.

В результаті аварії одна людина загинула і двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.