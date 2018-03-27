Ан-74 – лучший украинский самолет, которому не страшны арктические морозы

Ан-74 уже почти 30 лет, а лучшего самолета для суровых климатических условиях Крайнего Севера так еще никто и не сконструировал. О его неприхотливости к взлетно-посадочной полосе и вообще ходят легенды: если нет асфальтового покрытия, то пригодится ровный участок посреди заснеженного ледника.

Для посадки ему хватает и 600 метров, а были случаи, когда удовлетворялись и половиной от этого.

Руководство Советского Союза понимало, что для протяженных территорий Крайнего Севера нужен особый самолет. В 1982 году его разработку доверили конструкторскому бюро имени Антонова, ведь за основу брали его же детище – Ан-72.



Ан-72

Киевлянам нужно было продумать 2 момента: чтобы самолет исправно работал даже при -60 градусах и с легкостью садился даже на ледовые и снежные аэродромы. Для этого нужно было повысить подъемную силу, поэтому "Антонов" принял решение разместить двигатели над крыльями. В народе его прозвали Чебурашкой.

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Уже через год в ангарах Киева собрали первый экспериментальный образец. Впереди было несколько лет испытаний – сначала заводских, затем в реальных условиях Севера, но в этот план неожиданно вмешается неудачная экспедиция полярников во главе с путешественником Дмитрием Шпаро. Из-за большого количества трещин, которые нужно было преодолевать вплавь, несколько участников получили серьезные обморожения, их нужно было срочно эвакуировать на Большую Землю. Но чем?



Экспедиция Дмитрия Шпаро



Даже если прилететь в последний аэропорт на материке, до полярников оставалось еще 1650 километров. К тому же, у станции образовалась трещина, которая расколола взлетный участок – пилотам оставалось всего 600 метров. Ни для одного советского самолета это не было по силам. Уповали на единую модель Ан-74. Замысел, впрочем, был опасен – никто не знал, как себя поведет самолет и чем закончится спасательная операция, но других вариантов не было. В министерствах долго колебались, но все-таки дали разрешение.

14 марта 1986 за бортом была замечательная погода: -36 градусов и скорость ветра 10 метров в секунду. Ан-74 сел на льдину, проехав всего-навсего 300 метров. Страна выдохнула с облегчением – все спасены, а экипаж еще заодно и провел все необходимые испытания.



Ан-74 на льду



В 1988 году к самолету вновь было приковано внимание. В своем классе самолетов Ан-74 побил рекорд дальности полета, без посадок преодолев более 6000 километров от Москвы и до Комсомольска-на-Амуре.

Удивлять продолжает и сейчас – то бочку выполнит, то взлетит рядом с ледниковой трещиной.