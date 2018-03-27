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Ан-74 – лучший украинский самолет, которому не страшны арктические морозы

Сделано в Украине 103 Читати новину українською

Ан-74 уже почти 30 лет, а лучшего самолета для суровых климатических условиях Крайнего Севера так еще никто и не сконструировал. О его неприхотливости к взлетно-посадочной полосе и вообще ходят легенды: если нет асфальтового покрытия, то пригодится ровный участок посреди заснеженного ледника.

Для посадки ему хватает и 600 метров, а были случаи, когда удовлетворялись и половиной от этого.

Руководство Советского Союза понимало, что для протяженных территорий Крайнего Севера нужен особый самолет. В 1982 году его разработку доверили конструкторскому бюро имени Антонова, ведь за основу брали его же детище – Ан-72.

Ан-72
Ан-72

Киевлянам нужно было продумать 2 момента: чтобы самолет исправно работал даже при -60 градусах и с легкостью садился даже на ледовые и снежные аэродромы. Для этого нужно было повысить подъемную силу, поэтому "Антонов" принял решение разместить двигатели над крыльями. В народе его прозвали Чебурашкой.

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Уже через год в ангарах Киева собрали первый экспериментальный образец. Впереди было несколько лет испытаний сначала заводских, затем в реальных условиях Севера, но в этот план неожиданно вмешается неудачная экспедиция полярников во главе с путешественником Дмитрием Шпаро. Из-за большого количества трещин, которые нужно было преодолевать вплавь, несколько участников получили серьезные обморожения, их нужно было срочно эвакуировать на Большую Землю. Но чем?

Експедиція Дмитра Шпаро
Экспедиция Дмитрия Шпаро

Даже если прилететь в последний аэропорт на материке, до полярников оставалось еще 1650 километров. К тому же, у станции образовалась трещина, которая расколола взлетный участок – пилотам оставалось всего 600 метров. Ни для одного советского самолета это не было по силам. Уповали на единую модель Ан-74. Замысел, впрочем, был опасен никто не знал, как себя поведет самолет и чем закончится спасательная операция, но других вариантов не было. В министерствах долго колебались, но все-таки дали разрешение.

14 марта 1986 за бортом была замечательная погода: -36 градусов и скорость ветра 10 метров в секунду. Ан-74 сел на льдину, проехав всего-навсего 300 метров. Страна выдохнула с облегчением все спасены, а экипаж еще заодно и провел все необходимые испытания.

Ан-74 на льоду
Ан-74 на льду

В 1988 году к самолету вновь было приковано внимание. В своем классе самолетов Ан-74 побил рекорд дальности полета, без посадок преодолев более 6000 километров от Москвы и до Комсомольска-на-Амуре.

Удивлять продолжает и сейчас – то бочку выполнит, то взлетит рядом с ледниковой трещиной.

Теги: Новости Украины Новости России СССР авиация Сделано в Украине История
Источник: 24 Канал
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