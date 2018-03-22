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Телеканал новостей 24 Программы Сделано в Украине
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

"Гиацинт" – артиллерийская система, которая наводит ужас на врагов

Сделано в Украине 335 Читати новину українською

"Гиацинт" – одно из самых дальнобойных орудий, находящихся на вооружении Вооруженных Сил Украины.

Боеприпасы 152 калибра является наиболее дефицитными в украинской армии. Дело прежде всего в их немалой цене, к тому же сказалась потеря двух складов с боеприпасами (Балаклея). Было понятно – пора привлекать собственные предприятия и налаживать производство.

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Эту задачу передали Госпредприятию "Артем" из Киева, которое является одним из крупнейших производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух" и противотанковых управляемых ракет. Им на помощь привлекли еще несколько предприятий, отвечающих за производство инициирующих средств, взрывчатого вещества и пороха. Результатом такого сотрудничества стал Новый осколочно-фугасный снаряд, который способен уничтожить вражескую артиллерию, огневые средства, а также разбивать каменные стены.

Артиллерийская система "Гиацинт-Б"

Для таких мощных боеприпасов нужна особая артиллерийская система, например "Гиацинт". Огневые испытания уже позади, характеристики боеприпасов подтверждены, поэтому вскоре украинских военных ждет существенное усиление боевой мощи.

Стоит напомнить, что у Украины есть опыт производства оружия такого большого калибра. Взять хотя бы высокоточный управляемый снаряд "Цветник". За достаточно романтическим названием скрывается боеприпас с лазерной полуактивной системой наведения, которую применяют против бронетехники и важных военных объектов. Благодаря точности наведения, 16 таких боеприпасов могут выполнить работу 800 обычных снарядов.

Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные Силы Украины Сделано в Украине
Источник: 24 Канал
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