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"Гіацинт" – артилерійська система, що наводить жах на ворогів

Зроблено в Україні 855 Читать новость на русском

"Гіацинт" – одна з найбільш далекобійних гармат, що перебувають на озброєнні Збройних Сил України.

Боєприпаси 152 калібру є найбільш дефіцитними в українській армії. Справа насамперед у їхній немалій ціні, до того ж далася взнаки втрата двох складів з боєприпасами (Балаклія). Було зрозуміло – настав час залучати власні підприємства і налагоджувати виробництво.

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Це завдання передали Держпідприємству "Артем" з міста Києва, яке є одним із найбільших виробників авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря" та протитанкових керованих ракет. Їм на допомогу залучили ще кілька підприємств, що відповідали за виробництво ініціювальних засобів, вибухової речовини та пороху. Результатом такої співпраці став Новий осколково-фугасний снаряд, який здатний знищити ворожу артилерію, вогневі засоби, а також розбивати муровані стіни.


Артилерійська система "Гіацинт-Б"

Для таких потужних ракет потрібна особлива артилерійська система, наприклад "Гіацинт". Вогневі випробування вже позаду, характеристики боєприпасів підтверджені, тож незабаром українських військових чекає суттєве посилення бойової потужності.

Варто нагадати, що в України є досвід виробництва зброї такого великого калібру. Взяти хоча б високоточний керований снаряд "Квітник". За доволі романтичною назвою ховається боєприпас із лазерною напівактивною системою наведення, яку застосовують проти бронетехніки і важливих військових об’єктів. Завдяки точності наведення, 16 таких боєприпасів можуть виконати роботу 800 звичайних снарядів

Теги: Новини України Зброя Зроблено в Україні Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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