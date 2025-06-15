Аналитик Института изучения войны США (ISW) Джордж Баррос в эфире 24 Канала объяснил, что пока Путин так думает, то будет держаться своего курса.

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Как Украина должна планировать удары по России

Украина безусловно способна наносить точные удары по стратегическим объектам России в тылу, наносить экономические потери врагу, уничтожать склады с боеприпасами и базы с топливом. Однако это, по словам Барроса, не меняет сути теории путинской победы.

Это больно для врага, это имеет военную целесообразность, но чтобы действительно изменить расчеты Путина, нужно достичь обратного развития событий на поле боя,

– подчеркнул аналитик ISW.

Баррос считает, что украинское командование должно планировать удары и операции дальнего действия таким образом, чтобы они не просто уничтожали цели противника в тылу. Важно, чтобы они способствовали контрнаступательным действиям, которые бы привели к потерям территорий российской армией и освобождению украинских земель. Это, по его словам, будет иметь большее влияние на путинское понимание войны.

О важности уничтожения Крымского моста и способах для этого

Украина уже в третий раз поразила Керченский мост. Он, по убеждению аналитика ISW, является крайне важным с точки зрения оперативной логистики. Россия использует его для объединения всех частей южного военного округа, для переброски боеприпасов, техники и других ресурсов к южному театру боевых действий. В частности, в Херсонскую и Запорожскую области.

Это происходило еще в 2022 году и продолжается до сих пор. Это ключевая артерия вместе с важной железнодорожной веткой, поэтому этот мост является чрезвычайно важным,

– подчеркнул Баррос.

К условиям подписания Украиной достойного мира, по словам аналитика ISW, обязательно должно входить освобождение значительных стратегических территорий в Херсонской и Запорожской областях.

По словам Барроса, если говорить не об информационных, а оперативных предпосылках для деоккупации важных участков в Запорожской и Херсонской областях, то нужно целенаправленно ослаблять российские логистические артерии, наземные пути снабжения.

Говорится в частности о разрушении Керченского моста, важного звена российской транспортной системы, аналогично тому, как ВСУ взорвали Антоновский мост в Херсоне.

"Однако Керченский – это сверхмассивное инженерное сооружение, его очень трудно уничтожить. Возможно только при совокупности различных подходов. Надеюсь, что Украина продолжит наносить удары и получит боеприпасы для вывода этого моста из строя", – озвучил аналитик ISW.

Баррос отметил, что по словам тех, кто разбирается в строительстве, разрушить этот мост реально только авиаударами с использованием фугасных бомб крупного калибра. Он предположил, что возможно, существуют другие методы. Например, способ подводных подрывов.

Напомним, что на днях в ISW оценили, как обострение между Израилем и Ираном может помочь России в войне. В частности говорится о том, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке начала расти цена на нефть.