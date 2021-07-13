Президент "бореться" з олігархами

Супер ініціатива – хто ж сперечається. І головне, що у президента є для цього купа інструментів – свої люди в прокуратурі, уряді, СБУ, антимонопольному комітеті, половина Верховної Ради, купа державних органів, та й він сам – президент.

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Здавалося б – візьми й зроби.

Але ні – президенту для цього бракувало антиолігархічного закону. Тому він сів, написав законопроєкт і подав його у Раду. Але чомусь його законопроєкт не створює жодних нових інструментів для боротьби з олігархами.

Зате законопроєкт дає чотири ознаки олігарха – загинайте пальці, подивимося, наскільки ви олігарх. Ви берете участь у політичному житті? А маєте значний вплив на медіа? Ви є власником монополії? А володієте активами на понад 2 мільярди гривень?

Якщо ви загнули три чи більше пальців – мої вітання, згідно законопроєкту президента – ви олігарх!

Далі законопроєкт визначає, що РНБО має визнати вас олігархом. І вас внесуть у спеціальний новостворений Реєстр олігархів – теж зайва робота, адже журнали Форбс та НВ давно вже складають такі списки, просто купіть журнал і подивіться.

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Ну, і якщо ви у реєстрі олігархів, то вам заборонено фінансово підтримувати політичні партії і брати участь у приватизації великих об'єктів. І ще подати декларацію в НАЗК.

А якщо у вас є друзі на державних посадах, то вони, скоріш за все, захочуть обмежити спілкування з вами, адже про кожну розмову з вами вони будуть зобов'язані повідомляти. Дєдушка Сталін здох, але його винаходи живуть.

Найсумніше, що такий не дуже корисний законопроєкт Рада підтримала у першому читанні і є всі шанси, що восени він стане законом.

Корінні народи України

Верховна Рада визнала кримських татар, караїмів та кримчаків корінними народами України. Вони сформувалися на території України і, що важливо, вони не мають іншої батьківщини, окрім України.

Цим законом держава зобов'язується захищати корінні народи та дає офіційну змогу їхнім обраним представникам впливати на державну політику. А ще ми виконуємо взяті перед на себе у 2015 році зобов'язання перед Організацією Об'єднаних Націй.

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У Росії традиційно спробували брехати і маніпулювати – мовляв, а решта народів чого не корінні? Чому, ну зовсім так наприклад, забули росіян? А справа в тому, що усі національні спільноти вже й так захищені законодавчо. Плюс зараз українські нардепи працюють із представниками національних спільнот, щоб ще й оновити законодавство і врахувати їхні пропозиції.

Що цікаво, в Росії схожий законопроєкт існує ще із 1999 року. Щоправда, у перелік корінних не потрапила кількамільйонна українська діаспора. Бо там корінними визнають лише найменші – до 50 тисяч осіб. Тобто тих, хто не може впливати на російську політику на державному рівні і не зможе почати якийсь національних рух за від’єднання.

Що нас вчить ця історія? По-перше, Україна багатокультурна країна і я вітаю усі кроки держави для захисту та підтримки корінних народів і національних спільнот.

По-друге, потрібно завжди пам'ятати, що Владімір Путін бреше як дихає. І не вірити російським медіа. Я швидше повірю у сніг в липні.

Вільна економічна зона "Крим"

Принагідно, Верховна Рада скасувала діяльність Вільної економічної зони "Крим". Цю штуку винайшла Верховна Рада у серпні 2014 року. Зокрема, вона давала змогу вести підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території автономної республіки в правовому полі України. Так, ніби нічого й не трапилося.

А громадян України, котрі опинилися в окупації, прирівнювали до нерезидентів. Тобто, ніби вони не громадяни України.

Я не знайшов інформації, скільки доль покалічило таке рішення, але добре, що його скасували. Навіть якщо на це пішло майже 7 років.

В цьому ж блоці згадаю, що Рада скасувала штрафування українців, котрі порушують правила перетину державного кордону. Справа в тому, що російська окупаційна влада на Донеччині та Луганщині вже давно час від часу блокує пункти пропуску на межі окупованих територій.

Наприклад, щоб не дати змоги абітурієнтам поступити в українські вузи. Тому їм треба їхати через Росію – і це адміністративне правопорушення за яке накладається штраф, бо з погляду наших прикордонників у Росію ви не виїжджали. Але деколи це єдиний спосіб виїхати з тимчасово окупованої території і штрафувати за це не зовсім правильно. Добре, що цю норму скасували.

Реформа судів – хороші новини

Судова реформа трошки порухалася. Депутати проголосували закон, котрий, з поміж іншого, дає змогу незалежним експертам визначати, хто відбиратиме нових суддів.

Зараз потрібно обрати близько двох тисяч нових суддів. І попереднім "робочим варіантом" було дати їх обирати старому, не реформованому органу. Тому органу, що всі попередні роки обирав, обирав і… наобирав.

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Але сталося чудо – Рада підтримала важливі правки і нових суддів обиратиме, сподіваюся, більш доброчесна компанія експертів. Створять комісію із шести осіб – троє чинних чи колишніх суддів і троє іноземних експертів. Саме ця комісія обере тих, хто обиратиме ті дві тисячі суддів. А якщо при голосуванні буде "три на три", то перевагу матимуть голоси іноземців.

Якось так приємно і неочікувано судова реформа отримала шанс.

Домашнє насильство

Верховна Рада посилила покарання за домашнє насильство. Ну, не так щоб аж дуже посилила, але хоч щось. Максимальний арешт збільшили до 15 діб (зараз – це сім).

Але максимальний штраф за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі – це смішні 680 гривень.

Сподіваюся, що далі буде більше.

Податкові зміни – законопроєкт 5600

Олігархами почали – олігархами завершуємо.

У першому читанні під гаслом "боротьби з олігархами" Рада прийняла податкові зміни, котрі найбільше ускладнюють життя якраз не олігархам.

264 депутати вирішили, що, наприклад, замало податків платять власники невеликих земельних паїв. Якщо зараз ви продавали якусь городину і мали до двох гектарів землі, то звільнялися від податків. Тепер хочуть, щоб від податків звільнялися лише ті, у кого менше, ніж пів гектара.

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Чи вирішили, що податкова має замало інструментів тиску на бізнес. Тому, тепер спершу ви маєте сплатити штраф, який вам нарахувала податкова, а вже тоді його оскаржувати. Хто коли небудь перекидав якісь свої гроші в межах податкової – пишіть в коментарях, поплачемо разом.

О, чи забрати у громад податки з продажу тютюну – а це втрата майже трьох мільярдів гривень.

Чи збільшити податок за продаж нерухомості – із 5 до 18 відсотків. (Можна тут додати цифри, які міняються з 5 до 18?)

Поки що це лише перше читання, тому ви можете переглянути перелік тих, хто підтримав такий не дружній до бізнесу законопроєкт і дізнатися, чи вам соромно за свого депутата.

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