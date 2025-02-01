Сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Как изменилась ситуация на фронте

Российские войска пытаются продвинуться к западу от Курахово . Геолокационные кадры, опубликованные 30 января, указывают на то, что россияне недавно продвинулись на север от Сухих Ялов и, вероятно, прорвались вдоль линии Зеленовка – Сухие Ялы – Янтарное.

. Геолокационные кадры, опубликованные 30 января, указывают на то, что россияне недавно продвинулись на север от Сухих Ялов и, вероятно, прорвались вдоль линии Зеленовка – Сухие Ялы – Янтарное. Российские войска продолжили атаки на украинском выступлении в Курской области 31 января. Впрочем, врагу не удалось продвинуться.

31 января. Впрочем, врагу не удалось продвинуться. Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова в районе Липцов и в районе Волчанска 30 и 31 января. Впрочем, продвижения врага не зафиксировано.

в районе Липцов и в районе Волчанска 30 и 31 января. Впрочем, продвижения врага не зафиксировано. Оккупационные войска продолжают вести наступательные операции на Купянском направлении . 30 и 31 января они атаковали к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного.

. 30 и 31 января они атаковали к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного. Также россияне пытались продвинуться на Боровском направлении , впрочем, успеха не имели. Российские войска продолжали наступать на северо-восток от Боровой у Новой Кругляковки и Загрызово и на восток от Боровой у Копанок 30 и 31 января.

, впрочем, успеха не имели. Российские войска продолжали наступать на северо-восток от Боровой у Новой Кругляковки и Загрызово и на восток от Боровой у Копанок 30 и 31 января. Оккупационные войска смогли продвинуться на северо-восток от Лимана. Геолокационные кадры, опубликованные 31 января, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на восток от Ямполовки. Россияне продолжали наступать возле Зеленой Долины, Колодезей, Балки Журавки (бывшее Невское), Ямполовки, Тернов и Новолюбовки. Также есть продвижение и на юго-восток от Боровой возле Новомихайловки.

Ситуация на фронте по состоянию на 23 января / Карты ISW

Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении 31 января, но не продвинулись вперед. Также врагу не удалось продвинуться в направлении Часового Яра .

31 января, но не продвинулись вперед. Также врагу не удалось продвинуться в направлении . Зафиксировано продвижение оккупационных войск на Торецком направлении . Геолокационные данные, опубликованные 30 января, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись в Петровке и ликвидировали карман между Торецком и Щербиновкой. Дополнительные геолокационные данные, опубликованные 30 января, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись в южном Торецке.

. Геолокационные данные, опубликованные 30 января, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись в Петровке и ликвидировали карман между Торецком и Щербиновкой. Дополнительные геолокационные данные, опубликованные 30 января, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись в южном Торецке. Также россияне продвинулись в направлении Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 29 января, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Котлино.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 января, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Котлино. Российские войска продолжили проводить наступательные операции на Кураховском направлении 31 января. Враг атаковал в районе Константинополя и Андреевки и в районе Разлива и Зеленовки 30 и 31 января.

31 января. Враг атаковал в районе Константинополя и Андреевки и в районе Разлива и Зеленовки 30 и 31 января. Кроме того, оккупанты пытались штурмовать возле Большой Новоселки 31 января, но не достигли никаких успехов.

31 января, но не достигли никаких успехов. Россияне продолжали проводить ограниченные наступательные операции на Запорожском направлении 31 января, но не имели успеха.

Итак, подытоживая сводки ISW, можно сделать вывод, что оккупанты имели продвижение за последние сутки вблизи Лимана, на Торецком направлении, возле Покровска.