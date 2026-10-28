Первый шаг сделан: эксперт объяснил, способна ли Украина создать аналог системы Starlink

Украинская компания HIMERA совместно с партнером из Дании вывела на орбиту первый аппарат OBRIA NANO. Это уже первый шаг к созданию украинской сети спутниковой связи. В то же время впереди еще действительно долгий путь.

Об этом в эфире 24 Канала говорили с главным редактором издания AIN.UA Олегом Катковым. По его словам, все сводится ко времени. В ближайшие месяцы и годы Украина вряд ли сможет создать аналог системы Starlink. И пока что здесь вряд ли удастся обойтись без Илона Маска.

В чем проблема?

Как подчеркнул Катков, фактически Украине нужен оператор спутниковой связи, который сможет охватить 100–150 тысяч абонентов. Речь идет именно о потребностях Сил обороны. Для этого потребуется, если брать за пример архитектуру системы OneWeb, около 300 – 800 спутников.

Одна из проблем – доставка спутников на орбиту. На данный момент только компания SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, имеет возможность относительно недорого вывести спутник на орбиту.

Единственный способ сейчас недорого вывести спутник на орбиту – это обратиться к SpaceX и загрузить свой спутник на Falcon 9. Когда мы говорим о развертывании спутниковой группировки, то должны понимать, что зависим от SpaceX так же, как и любая другая страна,

– подчеркнул Катков.

Эксперт объяснил, почему создание украинского аналога Starlink является проблемой: смотрите видео 24 Канала

Европейские ракеты Ariane являются одноразовыми. При этом там осуществляется лишь несколько запусков в год, а стоимость вывода килограмма груза на них в десятки и сотни раз превышает расценки SpaceX.

Добавим, что в перспективе компания HIMERA планирует развернуть группировку спутников, которая обеспечит связь по всей территории Украины и дополнит спутниковые сети Европы. Это создаст предпосылки для независимой украинской системы спутниковой связи.