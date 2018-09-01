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Аналоговое телевидение в Украине отключают несмотря на запрет суда

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Отключение аналогового телевидения
Отключение аналогового телевидения / Фото из свободных источников

В Украине отключают аналоговое телевидение несмотря на решение Сарненского районного суда Ровенской области от 30 августа.

1 сентября Украина должна была перейти на цифровое вещание, отказавшись от аналогового. Реформа активно рекламировалась и продвигалась на телевидении.

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С экранов рассказывали о инновационности решения, улучшении качества и других бонусов. Однако традиционно реформа начала тормозиться на местах. Как оказалось, инфраструктура и техника до заявленного перехода на цифру были банально не готовы.

Также 30 августа 2018 Сарненский районный суд Ровенской области вынес решение, которим запретил отключать аналоговое телевидение, как это обязало Постановление Кабмина и решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Таким образом, суд удовлетворил иск гражданки Украины Надежды Мизюрко к Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания. Третьими лицами в иске выступают управление по делам защиты прав потребителей в Ровенской области, телевизионный канал "1 + 1" и Кабмин.

Однако, как сообщает Без Табу со ссылкой на источники в Администрации президента, от руководства страны поступил приказ: вопреки решению суда отключить аналоговое телевидение и включить цифровое вещание.

По состоянию на утро субботы, 1 сентября, все передающие центры Украины начали выполнять неправомерный приказ. Эту информацию подтвердили в госпредприятии Концерне РРТ (радиовещания, радиосвязи и телевидения)

Отметим, что "цифрой" на данный момент покрыто лишь 70% территории Украины, другим 30% придется ждать или выкручиваться самим, то есть покупать спутниковые тюнеры, которым и далее доступны российские пропагандистские каналы.

Также лоббистов перехода на цифру не раз критиковали за непрозрачность – кто реальные владельцы цифровых мультиплексов, которые теперь получили монопольное право, – неизвестно. Исходя из того, как рьяно президент борется за проведение "телереформы" и готов нарушать ради этого закон, возможно, конечным бенефициаром и выгодоприобретателем является он или его команда.

С 31 июля Украина начала активный переход на цифровое вещание. Первыми от аналогового телевидения "избавились" в Киеве, Кропивницком и Кировоградской области, до 31 августа от него должны были отказаться и в остальных областях.

Накануне в Кабмин поступило предложение пока оставить аналоговое вещание в приграничных с Россией и прифронтовых районах. 29 августа правительство приняло соответствующее решение.

Теги: Новости политики Новости Украины Информационные технологии Медиа
Источник: 24 канал
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