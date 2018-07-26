Цифровое телевидение в Украине: как, когда и кто перейдет

Через 5 дней, с 31 июля, Украина начнет активный переход на цифровое телевидение вместо аналогового. Первыми аналогового ТВ "лишатся" в Киеве и Кировоградской области вместе с Кропивницким. А через месяц, с 31 августа этого года использование аналоговой радиотехнологии прекратится для всей Украины.

Переход этот – исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 13.06.2018 № 509, которым внесены изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины.

В Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания объяснили, почему первыми станут именно киевляне и кировоградцы: Киев – потому что имет самое большое покрытие и условия для подключения цифрового телевидения и значительный выбор операторов на этом рынке, поэтому проблем с переходом в Нацсовете не ожидают. Кропивницкий и Кировоградская область – потому что наилучшее покрытие из всех регионов (хотя и не идеальное).

Что означает переход на цифровое ТВ

Аналоговое телевидение будет отключено. Все общенациональные телеканалы в Украине прекратят вещание по аналоговому стандарту и перейдут на цифровой стандарт. Большая часть региональных вещателей – тоже. Простыми словами – изменится стандарт телевизионного сигнала. Разница примерно как между проводными телефонами и мобильными.

Читайте также: Появилась информация, как Украина собирается побороть российские СМИ в Крыму

При этом полностью аналоговое телевидение не исчезнет.

Что надо для перехода на цифровое ТВ

Прием цифрового сигнала осуществляется с эфира. Источник сигнала – ближайший передатчик.

Для приема необходимо:

1. Цифровой эфирный приемник (который надо подключить к телевизору) или телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 – такими являются значительная часть новых телевизоров.

2. Антенна дециметрового диапазона.

Стоит такое оборудование от 400 гривен.

Информация о расположении передатчиков цифрового телевидения есть на сайте Нацсовета по вопросам телевиденя. То есть, не обязательно ждать, пока Нацсовет отключит аналоговое ТВ в вашем регионе – на цифру можно перейти уже сейчас, если там есть покрытие.

На "цифру" можно перейти самостоятельно

Почему "аналог" меняют на "цифру"

Нацсовет называет цифровое телевидение более прогрессивным, преимуществами которого указывают высокое качество телевизионного сигнала и большее количество программ. Прежде всего, почувствуют разницу в просмотре телепрограмм именно телезрители эфирного телевидения, которые сегодня принимают телепрограммы, используя комнатную, наружную или коллективную антенну.

Читайте также: "Интер" отказывается платить штраф за скандальный концерт 9 мая

Какие вещатели перейдут на "цифру"

Цифровое телевидение будет показывать зрителям следующие каналы: Интер, Украина, 1 + 1, НТН, К1, UA: Первый, ICTV, Энтер-фильм, ZOOM, Индиго TV, СТБ, ТЕТ, К2, Новый, М1, 5 канал, Мега, Пиксель TV, XSPORT, НЛО.TV, 2 + 2, Z.ZIK, Эспрессо TV, Прямый, UA Культура, Рада, Эскулап-TV, Областные филиалы НСТУ, 112 Украина, а также - местные каналы.

Будут ли работать кабельное и спутниковое ТВ

Да. Для абонентов кабельного телевидения и владельцев спутниковых антенн переход на "цифру" ничего не изменит. Кабель и спутники будут работать так же.

Кому продолжат аналоговое вещание

Телекомпаниям, которые пока по разным причинам не имеют лицензии на цифровое вещание. Но только до 31 декабря 2018года. Далее им нужно будет оформить такую лицензию. Или перейти на кабельное или спутниковое вещание, или вовсе его прекратить.

Аналоговое вещание не будет прекращено в регионах с особым режимом вещания Донецкая, Луганская области, на севере Сумской, Черниговской, Харьковской областей, юг Херсонской. Здесь цифровое телевидение останется, и даже будет развиваться, в частности с целью вещания на оккупированные территории – отметили в Нацсовете.

Если пользователь не может купить тюнер и антенну для "цифры"

В Нацкомиссии заверили, что обратились к правительству Украины с тем, чтобы чиновники разработали соответствующую программу для обеспечения доступа к цифровому телевидению для малообеспеченных и социально уязвимых граждан Украины. В каком виде будет предоставляться такая правительственная поддержка и кому – правительство должно сообщить в ближайшее время.