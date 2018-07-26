Цифрове телебачення в Україні: як, коли і хто перейде

Через 5 днів, з 31 липня, Україна почне активний перехід на цифрове телебачення замість аналогового. Першими аналогового ТБ "позбудуться" у Києві та Кіровоградській області разом з Кропивницьким. А за місяць, з 31 серпня цього року, використання аналогової радіотехнології припиниться для усієї України.

Перехід цей – виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 509, якою внесено зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

У Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення пояснили, чому першими стануть саме кияни та кіровоградці: Київ – бо має найбільше покриття та умови для підключення цифрового телебачення і значний вибір операторів на цьому ринку, тому проблем з переходом у Нацраді не очікують. Кропивницький і Кіровоградська область – бо найкраще покриття з усіх регіонів (хоч і не ідеальне).

Що означає перехід на цифрове ТБ

Аналогове телебачення буде вимкнено. Усі загальнонаціональні телеканали в Україні припинять мовлення за аналоговим стандартом і перейдуть на цифровий стандарт. Більша частина регіональних мовників – також. Простими словами – зміниться стандарт телевізійного сигналу. Різниця приблизно як між дротовими телефонами і мобільними.

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При цьому повністю аналогове телебачення не зникне.

Що треба для переходу на цифрове ТБ

Прийом цифрового сигналу здійснюється з ефіру. Джерело сигналу – найближчий передавач.

Для прийому необхідно:

1. Цифровий ефірний приймач (який треба підключити до телевізора) або телевізор з підтримкою стандарту DVB-T2 – такими є значна частина нових телевізорів.

2. Антена дециметрового діапазону.

Коштує таке обладнання від 400 гривень.

Інформація про розташування передавачів цифрового телебачення є на сайті Нацради з питань телебачення. Тобто, не обов'язково чекати, доки Нацрада вимкне аналогове ТБ у вашому регіоні – на цифру можна перейти вже зараз, якщо там є покриття.

На "цифру" можна перейти самостійно

Чому "аналог" міняють на "цифру"

Нацрада називає цифрове телебачення більш прогресивним, перевагами якого вказують високу якість телевізійного сигналу та більшу кількість програм. Насамперед, відчують різницю у перегляді телепрограм саме телеглядачі ефірного телебачення, які сьогодні приймають телепрограми, використовуючи кімнатну, зовнішню або колективну антену.

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Які мовники перейдуть на "цифру"

Цифрове телебачення показуватиме глядачам наступні канали: Інтер, Україна, 1+1, НТН, К1, UA: Перший, ICTV, Ентер-фільм, ZOOM, Індиго TV, СТБ, ТЕТ, К2, Новий, М1, 5 канал, Мега, Піксель TV, XSPORT , НЛО.TV, 2+2, Z.ZIK, Еспресо TV, Прямий, UA: Культура, Рада, Ескулап-TV, Обласні філії НСТУ, 112 Україна, а також – місцеві канали.

Чи працюватимуть кабельне і супутникове ТБ

Так. Для абонентів кабельного телебачення та власників супутникових антен перехід на "цифру" нічого не змінить. Кабель і супутники працюватимуть так само.

Кому продовжать аналогове мовлення

Телекомпаніям, які поки що з різних причин не мають ліценції на цифрове мовлення. Але лише до 31 грудня 2018. Далі їм потрібно буде оформити таку ліцензію. Або перейти на кабельне чи супутникове мовлення, чи зовсім його припинити.

Аналогове мовлення не буде припинене у регіонах із особливим режимом мовлення: Донецька, Луганська області, північ Сумської, Чернігівської, Харківської областей, південь Херсонської. Тут цифрове телебачення залишиться, і навіть розвиватиметься, зокрема з метою мовлення на окуповані території – відзначили у Нацраді.

Якщо користувач не може купити тюнер і антену для "цифри"

У Нацкомісії запевнили, що звернулися до уряду України з тим, щоб урядовці розробили відповідну програму для забезпечення доступу до цифрового телебачення для малозабезпечених та соціально вразливих громадян України. У якому вигляді буде надаватися така урядова підтримка та кому – уряд мав би повідомити найближчим часом.