Аналоговое ТВ просят оставить для областей на границе с Россией: известна причина

Сделать исключение и не отключать всех от аналогового вещания просит Национальный совет у Кабинета министров. Отключение аналогового сигнала планировалось первого сентября 2018 года.

Просмотр цифрового телевидения, которое должно полностью заменить аналоговое, требует приобретения специального тюнера, стоимость которого стартует от 300 гривен. Правда, речь идет только о телевизорах, изготовленных более трех лет назад.

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Однако аналоговый сигнал должны сохранить для общественного вещания и для местных вещателей до конца 2018 года. Ведь со 147 местных каналов только четвертая часть получила цифровую лицензию. Сейчас в Нацсовете предлагают пополнить этот перечень.

Донецкая и Луганская области полностью сохранят все аналоговое телевидение. К тому же, в сотрудничестве с министерством информполитики мы будем увеличивать количество передатчиков и количество вещателей, которые работают на подконтрольной территории и вещают на неподконтрольную правительству территорию,

– отметил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

В Нацсовете считают, что сохранить аналоговое вещание на границе со страной-агрессором и в районе проведения операции Объединенных сил необходимо через риски информационного влияния страны-агрессора.

Напомним, ранее сообщалось, что с 31 июля Украина начала активный переход на цифровое телевидение вместо аналогового. Первыми аналогового ТВ "лишатся" в Киеве и Кировоградской области вместе с Кропивницким.