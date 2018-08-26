В Украине выключат аналоговое телевидение через несколько дней

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания напомнил, что с 31 августа Украина выключает аналоговую технологию передачи телесигнала. Переход на цифровую технологию передачи сигнала Украина осуществляет в соответствии с обязательствами, предусмотренными Региональным соглашением "Женева-2006".

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

"Кабинет Министров постановлением от 13 июня 2018 года № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. Поэтому, 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны", – говорится в сообщении.

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Также сообщается, что Нацсовет внес предложения в Кабмин о необходимости сохранения аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания, на пограничье, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора, для общественного вещателя (НСТУ) и местных компаний, которые не имеют цифровых лицензий.

Правительство учло предложение о сохранении аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания – 18 июля внесены изменения в постановление. Другие предложения также должны быть учтены в ближайшее время.

Напомним, что 31 июля состоялось отключение аналогового радиосигнала в Киеве и Кировоградской области. Эти регионы во время заседаний Межведомственной координационной группы по внедрению в Украине цифрового телевизионного вещания при Госспецсвязи были признаны наиболее подготовленными к переходу на цифру.