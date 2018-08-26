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В Україні вимикнуть аналогове телебачення через кілька днів

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Аналогове телебачення в Україні вимкнуть 31 серпня
Аналогове телебачення в Україні вимкнуть 31 серпня / Ілюстративне фото

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення нагадала, що з 31 серпня Україна вимикає аналогову технологію передачі телесигналу. Перехід на цифрову технологію передачі сигналу Україна здійснює відповідно до зобов’язань, передбачених Регіональною угодою "Женева-2006".

Про це повідомляється на сайті Нацради.

"Кабінет Міністрів постановою від 13 червня 2018 року № 509 вніс зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України стосовно термінів використання аналогової технології телевізійного мовлення. Відтак, 31 серпня 2018 року аналогове телевізійне мовлення припиняється на всій території країни", – мовиться у повідомленні.

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Також повідомляється, що Нацрада внесла пропозиції до Кабміну про необхідність збереження аналогового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, на прикордонні, де існують ризики інформаційного впливу країни-агресора, для суспільного мовника (НСТУ) та місцевих компаній, які не мають цифрових ліцензій.

Уряд врахував пропозицію про збереження аналогового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення – 18 липня внесено зміни до постанови. Інші пропозиції також мають бути враховані найближчим часом.

Нагадаємо, що 31 липня відбулося вимкнення аналогового радіосигналу в Києві та Кіровоградській області. Ці регіони під час засідань Міжвідомчої координаційної групи з впровадження в Україні цифрового телевізійного мовлення при Держспецзв’язку були визнані як найбільш підготовлені до переходу на цифру.

Теги: Новини політики Новини України Інформаційні технології Медіа ЗМІ
Джерело: 24 канал
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