Его смерть подтвердили во вторник, 22 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение фотографа и волонтера Александры Сидлецкой.

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У Анастасии осталось 2 детей

На фронт Анастасия ушла после гибели мужа на войне. Она стремилась отомстить россиянам за своего любимого.

Уже подтверждено, и можно написать. Настя, девочка наша, погибла на войне. Спасибо всем, кто молился, но, к сожалению, на этот раз чудо не произошло,

– написала Александра Сидлецкая.

Женщина работала тренером в автошколе "АвтоЛеди". Она имела 2 детей, теперь они осиротели.

Ее будут помнить как невероятно сильную женщину-воина.

"Люблю тебя, спасибо за твое сердце и жертву, которую ты отдала ради будущего наших детей. Очень жаль, нет слов описать, насколько ты была крутая!" – написала Александра.

Ее подруга Лилия Шевченко добавила, что "ее сердце (Анастасии – 24 Канал) остановилось в бою, но ее имя навеки останется с нами".

Волонтер Ольга Какаулина рассказала, что во время прощания после последней встречи с павшей защитницей у нее очень сильно сжалось сердце в плохом предчувствии, но отказать Анастасию от боя никто бы не смог.

"Спасибо за твою борьбу. Спасибо, что стала частью моего мира. Ты навсегда со мной. Ты во мне. Ты четыре стихии одновременно. Ты моя непревзойденная девочка. Мой безграничный источник вдохновения. Моя сумасшедшая подруга на все времена. Теперь все именно так, как ты хотела, и вы наконец-то снова вместе. Вечная любовь не знает границ земли и неба. Навсегда!" – со щемянкой добавила Лилия Недилько.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Анастасии Ефимовой. Вечная и светлая память защитнице Украины!