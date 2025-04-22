Мужчина погиб в бою 13 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Козельщинскую общину.

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Что известно о погибшем Андрее Шулике

"Опять печаль и боль... Опять плохие новости несутся с фронта в нашу общину... Наш земляк, Андрей Николаевич Шулик – на щите...",

– говорится в сообщении.

Андрей Николаевич Шулик служил в подразделении штурмовой поддержки горно-штурмовой роты. Его жизнь оборвалась 13 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи Свободного Поля, что в Донецкой области.

Не испугался, не прятался, защищал родную землю от вражеского нашествия! Вечная память воин! Честь и почет! Искренние соболезнования близким..,

– указано в сообщении.

Прощание с Героем состоялось 18 апреля в родном селе Высокая Вакуловка.

Напомним, Игорь Власюк, регбист львовской команды Батяры, погиб 17 апреля в районе населенного пункта Шиповатое во время выполнения боевого задания. Он добровольно пошел в армию в 2022 году, где стал командиром пушки.