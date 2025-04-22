Чоловік загинув у бою 13 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Козельщинську громаду.

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Що відомо про загиблого Андрія Шулика

"Знову сум і біль… Знову лихі новини линуть з фронту в нашу громаду…Наш земляк, Андрій Миколайович Шулик – на щиті…",

– йдеться в повідомленні.

Андрій Миколайович Шулик служив у підрозділі штурмової підтримки гірсько-штурмової роти. Його життя обірвалося 13 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Вільного Поля, що в Донецькій області.

Не злякався, не ховався, захищав рідну землю від ворожої навали! Вічна памʼять воїн! Честь і шана! Щирі співчуття близьким…,

– зазначено у повідомленні.

Прощання з Героєм відбулося 18 квітня в рідному селі Висока Вакулівка.

Нагадаємо, Ігор Власюк, регбіст львівської команди Батяри, загинув 17 квітня в районі населеного пункту Шипувате під час виконання бойового завдання. Він добровільно пішов у військо у 2022 році, де став командиром гармати.