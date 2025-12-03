Первая из украинцев: экс-сотрудница сайта 24 Канала стала Журналистом года в премии Seahorse Awards

Украинская журналистка Анастасия Симсек, которая ранее работала на сайте 24 Канала, а сейчас работает в Великобритании, получила престижную награду в Лондоне. Медийщица стала журналисткой года по версии премии Seahorse Journalist Awards.

О своем опыте, впечатлениях после получения награды и опыте работы в британской журналистике Анастасия Симсек рассказала 24 Каналу.

Почему победа Анастасии Симсек в премии важна для Украины?

Премия Seahorse Journalist Awards является одной из самых престижных в журналистской отрасли. Она отмечает медийщиков, которые сделали весомый вклад в освещение вопросов цепочек поставок, логистики и транспортной отрасли.

Анастасия Симсек сейчас работает журналисткой в крупнейшем международном издании об авиационных перевозках Air Cargo Week. Медийщица стала первой украинкой и единственной иностранкой, которая получила премии Seahorse Journalist Awards.

В частности, Анастасия стала лауреатом награды Журналистка года, а также заняла второе место в категории Восходящая звезда года.



Анастасия Симсек – журналистка года по версии Seahorse Journalist Awards / Фото предоставлено 24 Каналу

Как украинка начала карьеру в Британии и было ли ей сложно?

В комментарии 24 Канала Анастасия Симсек призналась, что уже счастлива получить международную награду, как Журналист года от Seahorse Freight Association.

Девушка отметила, что одной из составляющих пути, который привел ее к получению этой награды, стал журналистский опыт, полученный еще во время работы в Украине.

Справочно! До 2021 года Анастасия Симсек работала на сайте 24 Канала и писала материалы на тематику здоровья.

В 2021 году Анастасия переехала в Великобританию и почувствовала, как ей пришлось строить жизнь "с начала".

Первые годы для меня было сложно даже найти самую простую работу. Это объясняли тем, что у Вас опыт был в Украине, но не в UK (the United Kingdom – английское название Соединенного Королевства, – 24 Канал),

– объясняет журналистка.

В какой-то момент, замечает Анастасия, она совсем разочаровалась в том, возможно ли найти работу в британском медиа, ведь она – украиноязычная журналистка в Британии, которая общается с акцентом и не имеет высшего образования в "лучших мировых университетах".

Однако медийщица не сдавалась: писала об Украине и наших людях без сокрытия своего происхождения, семьи или акцента, с которым она разговаривала. Уже в 2024 году Анастасия начала работать как журналист в крупнейшем международном издании об авиационных перевозках – Air Cargo Week.

За что именно Анастасия Симсек получила премию?

На сайте Maritime Fairtrade отмечается, что Анастасия Симсек была отмечена как Журналист года на премии Seahorse Journalist Awards за свою убедительную и проницательную журналистику в секторах авиаперевозок, фрахта и логистики на Неделе воздушных грузов.

"Ее работа охватывает неотложные изменения, формирующие отрасль, и глубокий анализ устойчивости цепей поставок, устойчивого развития и цифровой трансформации, помогая привлечь внимание как специализированной, так и широкой общественности к сложной динамике отрасли", – говорится на сайте.

Сама журналистка рассказала, что одно из ее самых эксклюзивных интервью было с Авиалиниями Антонова, где она вместе с представителями компании обсудили состояние украинской авиации и восстановление нашего самолета "Мрия".

Что интересно, это интервью было впервые распространено на двух языках: английском и украинском,

– делится Анастасия Симсек.

После того как журналистка получила награду, очень много ее коллег, в частности из авиалиний, мировых компаний и аэропортов, поздравили ее с победой.



Анастасия Симсек вместе с другими победителями Seahorse Journalist Awards и коллегами / Фото предоставлено 24 Каналу

Как Анастасия планирует дальше рассказывать об Украине миру и поддерживать нашу страну?

Анастасия Симсек рассказала, что она продолжает поддерживать Вооруженные Силы Украины. К тому же ее отец служит в ВСУ и защищает Украину в прифронтовых зонах.

Я считаю, что каждый должен выполнять свою важную роль, чтобы приблизить победу Украины как можно скорее. Я нашла свою роль в написании материалов и нахождения международной поддержки для ВСУ,

– отмечает девушка.

Журналистка отметила, что гордится тем, чего достигла в медийной сфере, а также тем, как может поддержать Украину даже из-за рубежа, в частности в информационном поле.

