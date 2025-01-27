26 января госсекретарь Марко Рубио рассказал в соцсети "Х" об очередной дипломатической победе Трампа, передает 24 Канал.

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Минск освободил американку

Отмечается, что руководство Беларуси в одностороннем порядке освободило гражданку США Анастасию Нуфер, которую посадили во времена правления Джо Байдена.

Рубио подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря лидерству Трампа и его политике "мир через силу".

Справка: Имя Анастасии Нуфер ранее не было публично разглашено, и подробности ее задержания остаются неизвестными.

К слову, ранее Марко Рубио заявил, что США могут объявить крупное вознаграждение за лидеров Талибана, если окажется, что террористы удерживают большее количество американцев, чем сообщалось ранее.