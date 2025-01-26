Так, Рубио заявил, что США могут объявить "очень большое вознаграждение" за лидеров Талибана, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Награда больше того, что была за Осаму бен Ладена

Только что узнал, что Талибан удерживает больше американских заложников, чем было сообщено. Если это правда, нам придется немедленно объявить очень большое вознаграждение за их лидеров, возможно, даже больше, чем то, что было за Осаму бен Ладена,

– говорится в посте Марка Рубио в соцсети "Х".

В посте чиновник не указал подробности или конкретные цифры относительно американцев, которых удерживает Талибан.

Власти Кабула сообщили на прошлой неделе, что США освободили афганца, осужденного американским судом за наркотрафик и экстремизм, в обмен на двух граждан США, которых удерживали в Афганистане.

Афганские чиновники заявили во вторник, что этот человек, Хан Мохаммад, прилетел в Кабул после освобождения. Представитель талибанов подтвердил, что двое американцев были освобождены во время обмена.

Один из освобожденных американцев – Райан Корбетт, который находился в плену Талибана с 2022 года. Другой освобожденный американский гражданин – Уильям МакКенти.

К слову, недавно Путин подписал закон, позволяющий исключать организации из списка террористических организаций России. Таким образом он готовит основу для дружбы с новой властью в Сирии и с Талибаном.