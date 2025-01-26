Так, Рубіо заявив, що США можуть оголосити "дуже велику винагороду" за лідерів Талібану, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Нагорода більша за те, що була за Осаму бен Ладена

Щойно дізнався, що Талібан утримує більше американських заручників, ніж було повідомлено. Якщо це правда, нам доведеться негайно оголосити дуже велику винагороду за їхніх лідерів, можливо, навіть більшу, ніж та, що була за Осаму бен Ладена,

– йдеться у пості Марка Рубіо у соцмережі "Х".

У пості посадовець не вказав подробиці або конкретні цифри щодо американців, яких утримує Талібан.

Влада Кабула повідомила минулого тижня, що США звільнили афганця, засудженого американським судом за наркотрафік і екстремізм, в обмін на двох громадян США, яких утримували в Афганістані.

Афганські чиновники заявили у вівторок, що цей чоловік, Хан Мохаммад, прилетів до Кабулу після звільнення. Представник талібанів підтвердив, що двоє американців були звільнені під час обміну.

Один із звільнених американців — Райан Корбетт, який перебував у полоні Талібану з 2022 року. Інший звільнений американський громадянин — Вільям МакКенті.

До слова, нещодавно Путін підписав закон, що дозволяє виключати організації зі списку терористичних організацій Росії. У такий спосіб він готує основу для дружби з новою владою у Сирії та з Талібаном.