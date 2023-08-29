Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не изменила меру пресечения нардепу Анатолию Гунько. Его обвиняют в получении взятки.

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Решения оставили без изменений

Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении жалобы.

29 августа 2023 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение следователя судьи ВАКС, которым народному депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 миллионов гривен залога,

– говорится в сообщении.

Решение вступило в силу с его провозглашения и не подлежит обжалованию.

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