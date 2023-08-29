Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не змінила запобіжний захід нардепу Анатолію Гуньку. Його звинувачують в отриманні хабаря.

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Рішення залишили без змін

Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні скарги.

29 серпня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС, яким народному депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 мільйонів гривень застави,

– мовиться в повідомленні.

Рішення набрало чинності з моменту його проголошення та не підлягає оскарженню.

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