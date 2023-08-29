Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не змінила запобіжний захід нардепу Анатолію Гуньку. Його звинувачують в отриманні хабаря.
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Рішення залишили без змін
Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні скарги.
29 серпня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС, яким народному депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 мільйонів гривень застави,
– мовиться в повідомленні.
Рішення набрало чинності з моменту його проголошення та не підлягає оскарженню.
Справа Гунька: останні новини
- Нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька заарештували за отримання хабаря у розмірі 85 тисяч доларів. Також взяли під варту спільника народного обранця. Детальніше про цю справу розповіли в Національному антикорупційному бюро.
- За 221 тисячу доларів він обіцяв одному з бізнесменів розв'язати питання з "дозволом" на оренду землі, що належить Національній академії аграрних наук України.
- Загалом йшлося про неправомірну передачу в оренду земель, площею у 1700 гектарів. Тобто за один гектар Гунько планував отримати 130 доларів.