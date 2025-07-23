Жизнь защитника оборвалась 14 июля 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Прилуцкую районную военную администрацию.

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Что известно об Анатолии Ямпольском?

Военный Анатолий Ямпольский был родом из Дорогинки, что на Черниговщине. Украинскому защитнику исполнилось всего 19 лет.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Героя! С большой скорбью разделяем боль утраты. Низкий поклон и вечная память Анатолию!

– написали в Прилуцкой РВА.

Других обстоятельств относительно гибели или службы военного ВСУ там не сообщили.

К слову, ранее в результате российской агрессии на фронте погиб воин Владимир Гешко из Херсонской области. После выполнения боевого задания на востоке более полугода украинский защитник считался пропавшим без вести.

В общине погибшего говорят, что все верили в чудо, надеялись на возвращение Владимира. Однако этого не произошло. Ему навеки осталось 35 лет.