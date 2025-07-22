О трагедии сообщил глава Нацполиции Иван Выговский. Смертельная авария произошла в Донецкой области.

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Биография Максима Казбана, который погиб в ДТП

Максим Казбан стал вторым командиром "Ярости". Он возглавлял Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины с сентября 2024 года по июль 2025-го.

Когда боевое знамя передали новому командиру бригады, он сказал: "Для меня честь возглавить Объединенную штурмовую бригаду "Лють". Я уверен, что мы с гордостью и честью будем нести наш боевой флаг и выполнять поставленные перед нами задачи".

С начала создания бригаду возглавлял Александр Нетребко.

О новом руководителе тогда написали так:

Полковник полиции Максим Казбан прошел большой боевой путь. С 2014 года принимал активное участие в защите украинской территории и был участником многих тяжелых противостояний с врагом. С началом полномасштабного вторжения также участвовал в специальных операциях, одна из которых происходила вблизи населенного пункта Чернобаевка, во время которой враг понес значительные потери. С момента создания Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" занимал должность первого заместителя начальника Департамента полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють".

В "Люти" перечислили заслуги Казбана.

В 2014 году он в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады:

противостоял продвижению россиян с территории Крыма в районе Геническа вдоль Арабатской Стрелки;

освобождал Лиман;

участвовал в боях в районах населенных пунктов Северск – Закотное;

сдерживал продвижение оккупантов через государственную границу Украины в районе населенного пункта Дьяково, во время чего попали в окружение, в котором находились полтора месяца;

провел рейд на оккупированных территориях Донецкой области;

около 6 месяцев планировал огневое поражение противника при ведении оборонительных действий Донецкого аэропорта и управлял процессом.

Позже служил в подразделении Центра специальных операций "А" СБУ Службы безопасности Украины, где участвовал в специальных оперативно-боевых мероприятиях в зоне АТО и во время полномасштабной войны.

В 2023 году Казбан спланировал штурмовые действия для деоккупации Клещеевки в Донецкой области и руководил ими. Спланировал и обеспечил разведывательные, наступательные, штурмовые и оборонительные операции в районе населенного пункта Курдюмовка, Майорск Донецкой области. Лично корректировал огнем артиллерии.

С сентября 2024 года – командир бригады "Лють". Под его руководством воины бригады первыми встретили врага на Торецком направлении. Прошли ожесточенные бои и не отдали врагу без боя ни одного метра нашей земли,

– вспоминают командира в бригаде.

Максим Казбан был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, медалью "За воинскую службу Украине", нагрудным знаком СБУ "За отвагу", нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженных сил Украины "Стальной крест", а также дважды награжден знаком отличия "Огнестрельное оружие".

В интервью "Укринформу" в июле 2025 года Казбан рассказал, что боевой путь "Люти" начинался с востока, с Бахмутского направления: Часов Яр, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск, Торецк. Также бригада полиции выполняет задачи на Покровском направлении. Были и под Волчанском на Харьковском направлении, и на Сумском направлении.

"Все боятся, каждый боец боится, но надо свой страх контролировать. И вопрос – не в том, чего ты боишься. Вопрос в том, что ты сделаешь", – говорил он.