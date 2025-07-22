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До теми Перетвори свою "Лють" на зброю: для чого в Нацполіції створили штурмову бригаду

Біографія Максима Казбана, який загинув у ДТП

Максим Казбан став другим командиром "Люті". Він очолював Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України з вересня 2024 року по липень 2025-го.

Коли бойовий прапор передали новому командиру бригади, він сказав: "Для мене честь очолити Об'єднану штурмову бригаду "Лють". Я впевнений, що ми з гордістю та честю будемо нести наш бойовий прапор та виконувати поставлені перед нами завдання".

Від початку створення бригаду очолював Олександр Нетребко.

Про нового керівника тоді написали так:

Полковник поліції Максим Казбан пройшов великий бойовий шлях. З 2014 року брав активну участь у захисті української території та був учасником багатьох тяжких протистоянь з ворогом. З початком повномасштабного вторгнення також брав участь в спеціальних операціях, одна з яких відбувалася поблизу населеного пункту Чорнобаївка, під час якої ворог зазнав значних втрат. З моменту створення Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" займав посаду першого заступника начальника Департаменту поліції особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".

У "Люті" перелічили заслуги Казбана.

У 2014 році він у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади:

протистояв просуванню росіян з території Криму в районі Генічеська вздовж Арабатської Стрілки;

звільняв Лиман;

брав участь у боях в районах населених пунктів Сіверськ – Закотне;

стримував просування окупантів через державний кордон України в районі населеного пункту Дьяково, під час чого потрапили в оточення, в якому перебували півтора місяця;

провів рейд на окупованих територіях Донецької області;

близько 6 місяців планував вогневе ураження противника під час ведення оборонних дій Донецького летовища та управляв процесом.

Пізніше служив у підрозділі Центру спеціальних операцій "А" СБУ Служби безпеки України, де брав участь у спеціальних оперативно-бойових заходах в зоні АТО та під час повномасштабної війни.

У 2023 році Казбан спланував штурмові дії задля деокупації Кліщіївки на Донеччині та керував ними. Спланував та забезпечив розвідувальні, наступальні, штурмові та оборонні операції у районі населеного пункту Курдюмівка, Майорськ Донецької області. Особисто корегував вогнем артилерії.

З вересня 2024 року – командир бригади "Лють". Під його керівництвом воїни бригади першими зустріли ворога на Торецькому напрямку. Пройшли найзапекліші бої та не віддали ворогу без бою жодного метра нашої землі,

– згадують командира у бригаді.

Максим Казбан був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, медаллю "За військову службу Україні", нагрудним знаком СБУ "За відвагу", нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України "Сталевий хрест", а також двічі нагороджений відзнакою "Вогнепальна зброя".

В інтерв'ю "Укрінформу" в липні 2025 року Казбан розповів, що бойовий шлях "Люті" починався зі сходу, з Бахмутського напрямку: Часів Яр, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Торецьк. Також бригада поліції виконує завдання на Покровському напрямку. Були і під Вовчанськом на Харківському напрямку, і на Сумському напрямку.

"Усі бояться, кожен боєць боїться, але треба свій страх контролювати. І питання – не в тому, чого ти боїшся. Питання в тому, що ти зробиш", – говорив він.