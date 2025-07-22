Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Національної поліції України Івана Вигівського.

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Що відомо про загибель Максима Кабзана?

Іван Вигівський зазначив, що загибель Максима Кабзана стала непоправною втратою для Національної поліції України.

Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни,

– зазначив Вигівський.

Очільник Нацполіції наголосив, що він відчуває невимовний біль та смуток через втрату командира об'єднаної штурмової бригади "Лють".

Іван Вигівський повідомив про загибель Максима Кабзана / Фото з фейсбук-сторінки очільника Нацполіції

"Співчуття рідним, близьким Максима та всім поліцейським, кому пощастило його знати. Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю…" – написав Іван Вигівський.

24 Канал також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Кабзана через раптову загибель командира об'єднаної штурмової бригади "Лють" у ДТП.