Про сумну звістку повідомила Центральна бібліотека Матеївецької громади, передає 24 Канал.

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Що відомо про загиблого Героя?

Під час ворожої атаки 21 липня по території Івано-Франківської громади загинув військовослужбовець Роман Бобик, уродженець села Залуччя. На момент смерті військовому було 52 роки.

На військову службу Романа мобілізували 3 березня 2025 року. Як повідомила Матеївецька сільська рада Суспільному, воїн служив хіміком-дегазатором відділення спеціальної обробки озброєння та техніки взводу радіаційного, хімічного та біологічного захисту 114-ї бригади тактичної авіації.

Роман залишиться у нашій пам'яті як мужній, добрий, щирий та самовідданий Воїн, який до останнього подиху був вірний присязі та Україні,

– йдеться у дописі.

Життя воїна обірвалося під час атаки на один із військових об'єктів. У громаді тепло згадують Романа та зазначають, що він загинув у боротьбі за її свободу і незалежність.

У зв'язку із втратою у громаді оголошено 3 дні жалоби.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна та світла пам'ять Герою!

Раніше стало відомо, що боєць із Херсонщини Володимир Гешко, якого довго вважали зниклим безвісти, загинув у Донецькій області у січні 2025 року.