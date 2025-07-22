О печальной вести сообщила Центральная библиотека Матеевецкой общины, передает 24 Канал.

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Что известно о погибшем Герое?

Во время вражеской атаки 21 июля по территории Ивано-Франковской общины погиб военнослужащий Роман Бобик, уроженец села Залучье. На момент смерти военному было 52 года.

На военную службу Романа мобилизовали 3 марта 2025 года. Как сообщил Матеивецкая сельский совет Суспильному, воин служил химиком-дегазатором отделения специальной обработки вооружения и техники взвода радиационного, химической и биологической защиты 114-й бригады тактической авиации.

Роман останется в нашей памяти как мужественный, добрый, искренний и самоотверженный Воин, который до последнего вздоха был верен присяге и Украине,

– говорится в заметке.

Жизнь воина оборвалась во время атаки на один из военных объектов. В общине тепло вспоминают Романа и отмечают, что он погиб в борьбе за ее свободу и независимость.

В связи с потерей в обществе объявлено 3 дня траура.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память Герою!

Ранее стало известно, что боец из Херсонщины Владимир Гешко, которого долго считали пропавшим без вести, погиб в Донецкой области в январе 2025 года.