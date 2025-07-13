Про це пише 24 Канал з посиланням на видання "Свої. Кривий Ріг". Захисникові назавжди залишиться 58 років.

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Що відомо про Валерія Літвінова?

Валерій Літвінов був справжнім патріотом України та не побоявся двічі стати на її захист. Військовий боровся з окупантами, виконуючи завдання в антитерористичній операції, а потім воював на різних напрямках Донецької області. Спочатку Валерій Літвінов перебував у складі 14 окремої механізованої бригади, до якої долучився у 2015 році. А вже у 2022 році чоловік воював у 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". На передовій Літвінов мав позивний "Валєрчик".

Воїн пройшов різні напрямки фронту, які утворилися в Донецькій області. Валерій Літвінов у 2023 році отримав поранення, але пройшов лікування й повернувся до побратимів на фронт. На жаль, "Валєрчик" поліг за Україну в Іванопіллі Краматорського району. Валерій Літвінов зовсім трішки не дожив до своєї відпустки. Вдома на воїна чекала дружина та дві доньки.

Він був люблячий чоловік, найкращий батько та гарний друг,

– розповіли рідні Валерія Літвінова.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття з приводу загибелі мужнього воїна та відважного Героя. Вічна слава та пам'ять Валерію Літвінову!

Нагадаємо, під час масованої російської атаки на Київ, що сталася 10 липня, загинула 22-річна поліцейська Марія Дзюмага. Вона була добра та чуйна, любила допомагати іншим. Жорстокий і ненаситний ворог обірвав життя молодої дівчини.