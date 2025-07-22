Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Ивана Выговского.
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Что известно о гибели Максима Кабзана?
Иван Выговский отметил, что гибель Максима Кабзана стала невосполнимой потерей для Национальной полиции Украины.
Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны,
– отметил Выговский.
Глава Нацполиции отметил, что он чувствует неописуемую боль и грусть из-за потери командира объединенной штурмовой бригады "Лють".
Иван Выговский сообщил о гибели Максима Кабзана / Фото с фейсбук-страницы главы Нацполиции
"Соболезнования родным, близким Максима и всем полицейским, кому посчастливилось его знать. Покойся с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю..." – написал Иван Выговский.