Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Ивана Выговского.

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Что известно о гибели Максима Кабзана?

Иван Выговский отметил, что гибель Максима Кабзана стала невосполнимой потерей для Национальной полиции Украины.

Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны,

– отметил Выговский.

Глава Нацполиции отметил, что он чувствует неописуемую боль и грусть из-за потери командира объединенной штурмовой бригады "Лють".

Иван Выговский сообщил о гибели Максима Кабзана / Фото с фейсбук-страницы главы Нацполиции

"Соболезнования родным, близким Максима и всем полицейским, кому посчастливилось его знать. Покойся с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю..." – написал Иван Выговский.