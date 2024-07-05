Кабмин назначил новых заместителей Умерову: что о них известно

Правительство в пятницу, 5 июля, назначило 2 новых заместителей министра обороны Украины Рустема Умерова. Ими стали Анатолий Клочко и Александр Сергей.

Эту информацию рассказал в своем телеграмм-канале постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Кабмин назначил 2 новых заместителей министра обороны Умерова

Тарас Мельничук в пятницу, 5 июля, сообщил об изменениях в кадровом блоке. Собственно, они касались назначений 2 новых заместителей главы Минобороны Рустема Умерова.

Так, Кабинет министров утвердил в должности заместителей министра обороны Украины Анатолия Клочко и Александра Сергея.

Назначены: Клочко Анатолия Александровича заместителем Министра обороны Украины; Сергея Александра Петровича заместителем Министра обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Анатолий Клочко: что о нем известно

Министерство обороны Украины на своей официальной странице рассказали детали из биографии Анатолия Клочко.

Там сообщили, что он – родом из Харькова. В 1985 году окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, а в 2003 году – Национальную академию обороны Украины, а в 2019-м – Национальный университет обороны Украины.

Согласно данным оборонного ведомства, с 1999 по 2005 год Анатолий Клочко был командиром ракетной бригады армейского корпуса. В период между 2018 и 2020 годами возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление. А с 2020 по 2022 год занимал должность начальника Центрального управления обеспечения средствами поражения.

Начиная с октября 2022 года Клочко проходил службу в воинской части А0515 – Главном управлении разведки Минобороны.



Анатолий Клочко назначен новым заместителем министра обороны Украины / Фото Минобороны Украины

Что известно об Александре Сергееве

Согласно данным Минобороны, Александр Сергей является уроженцем Буковины. В 1991 году он окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище. Через 7 лет получил специальность по квалификации офицер военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском институте Сухопутных войск.

В 2012 году окончил Национальный университет обороны Украины. В оборонном ведомстве отметили, что Сергей участвовал в миротворческой миссии в составе военного контингента Украины в Сьерра-Леоне.

Также известно, что с 2010 года он находился на руководящих должностях в ВСУ, отвечая за направления логистического обеспечения армии. В 2014 году Сергея наградили государственным Орденом князя Даниила Галицкого.



Заместителем министра обороны Украины назначен Александр Сергей / Фото Минобороны Украины