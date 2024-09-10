Экс-игрок донецкого Шахтера Анатолий Тимощук снова прогнулся под российскую власть. Предатель Украины принял участие в товарищеской игре между Зенитом и Кайратом из Казахстана.

На матч помощник главного тренера Зенита вывел команду с капитанской повязкой. 45-летний экс-футболист надел футболку с надписью "Город-герой Ленинград", по информации с сайта российского Зенита, сообщает 24 канал.

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Тимощук прокомментировал товарищескую игру с Кайратом

Товарищеский матч между Зенитом и Кайратом завершился победой санкт-петербуржцев со счетом 4:3. Предатель Украины Анатолий Тимощук поделился эмоциями после игры.

Получил предложение от руководства Зенита и Кайрата. Конечно, принял это предложение с большим желанием и удовольствием. Поэтому рад, что так получилось, тем более на поле была хорошая мужская борьба, бескомпромиссная. Думаю, что в целом хороший получился матч. Это самое главное,

– сказал Тимощук.

Также экс-игрок "горняков" отметил, что команда пропустила три гола, поэтому есть над чем работать и нужно выявить ошибки, которые произошли в игре. О своем физическом состоянии Тимощук отметил, что вошел в игру нормально и хорошо себя чувствовал.

Анатолий Тимощук в футболке "Город-герой Ленинград" / Фото ФК Зенит

Напомним, что ранее предатель Тимощук подал иск против Украины в Спортивный арбитражный суд в Швейцарии. Экс-футболист Шахтера решил обжаловать решение лишить его всех наград и тренерской лицензии в Украине.

К слову. Анатолий Тимощук решил не осуждать Россию в кровавой войне против Украины. Экс-футболист Шахтера и национальной сборной остался работать во враждебной стране дальше.

Также Тимощук пытался получить паспорт гражданина Румынии, чтобы избежать санкций от Совета национальной безопасности. Сообщают о том, что предателя Украины завербовала российская служба Федеральной безопасности.

Надежда Навроцкая, экс-супруга Анатолия Тимощука, выдвинула в его сторону обвинения по поддержке России в войне против Украины. Также экс-игрок Шахтера отказался комментировать факт лишения наград и исключения из списка игроков "сине-желтой" сборной.