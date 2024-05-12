Андре Симоназзи, который с 2008 года занимал должность вицеканцлера и спикера Федерального совета Швейцарии, умер в пятницу, 10 мая, во время горного похода. Об этом с глубокой скорбью отметили в пресс-службе правительства страны.

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Отошел в мир иной Андре Симоназзи

Симоназзи был назначен на должность в ноябре 2008 года и с тех пор активно участвовал в работе правительства, отвечал за протоколы и коммуникации. Он руководил несколькими секциями в Федеральной канцелярии и службой президентства.

Был государственным служащим в лучшем смысле этого слова. Стандартом, который он применял в своей работе и работе своих коллег, был мандат на правовую информацию. Он рассматривал правительственную коммуникацию как службу общественности и правительства. Он хотел использовать ее для создания наилучших условий для Федерального совета и его работы,

– пишут в правительстве Швейцарии.

Под руководством Симоназзи информационная деятельность Федерального совета стала современной, коммуникация была на высоком уровне и с использованием цифровых технологий.

Чиновник упорно работал над укреплением координации коммуникации и превратил ее в неотъемлемую часть деятельности правительства. Он использовал железные аргументы и юмор когда сталкивался со сложными ситуациями.

Обратите внимание! Вицеканцлера любил отдыхать в горах, и именно во время одного из таких походов он умер. Симоназзи имел жену и трех взрослых детей.

Семья покойного чиновника просит СМИ уважать их горе и воздержаться от контактов. Смерть Андре Симоназзи является большой потерей не только для его близких, но и для всей федеральной администрации, которая потеряла выдающегося коллегу и замечательного человека.

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Добавим, что сейчас также музыкальный мир оплакивает смерть Стива Альбини, настоящей легенды индустрии. Известный американский звукорежиссер и музыкальный продюсер отошел на тот свет в возрасте 61 года, был известен как один из самых влиятельных саунд-продюсеров начала 1990-х годов. За свою карьеру Стив сотрудничал такими с известными группами: Nirvana, PJ Harvey и Pixies.