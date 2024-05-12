Андре Сімоназзі, який з 2008 року обіймав посаду віцеканцлера та речника Федеральної ради Швейцарії, помер у п'ятницю, 10 травня, під час гірського походу. Про це з глибоким сумом зазначили у пресслужбі уряду країни.

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Відійшов у засвіти Андре Сімоназзі

Сімоназзі був призначений на посаду в листопаді 2008 року і з того часу активно брав участь у роботі уряду, відповідав за протоколи та комунікації. Він керував декількома секціями у Федеральній канцелярії та службою президентства.

Був державним службовцем у найкращому розумінні цього слова. Стандартом, який він застосовував у своїй роботі та роботі своїх колег, був мандат на правову інформацію. Він розглядав урядову комунікацію як службу громадськості та уряду. Він хотів використати її для створення найкращих умов для Федеральної ради та її роботи,

– пишуть в уряді Швейцарії.

Під керівництвом Сімоназзі інформаційна діяльність Федеральної ради стала сучасною, комунікація була на високому рівні та з використанням цифрових технологій.

Посадовець наполегливо працював над зміцненням координації комунікації та перетворив її на невіддільну частину діяльності уряду. Він використовував залізні аргументи та гумор коли стикалася зі складними ситуаціями.

Зверніть увагу! Віцеканцлера любив відпочивати в горах, і саме під час одного з таких походів він помер. Сімоназзі мав дружину та трьох дорослих дітей.

Родина покійного посадовця просить ЗМІ поважати їхнє горе та утриматися від контактів. Смерть Андре Сімоназзі є великою втратою не тільки для його близьких, але й для всієї федеральної адміністрації, яка втратила видатного колегу та чудову людину.

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Додамо, що зараз також музичний світ оплакує смерть Стіва Альбіні, справжньої легенди індустрії. Відомий американський звукорежисер і музичний продюсер відійшов на той світ у віці 61 року, був відомий як один з найвпливовіших саунд-продюсерів початку 1990-х років. За свою кар'єру Стів співпрацював такими з відомими гуртами: Nirvana, PJ Harvey та Pixies.