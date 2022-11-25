Андрей Алексеенко возглавил только что сформированное Кремлем "правительство" на оккупированной части Херсонской области. В основном туда вошли российские чиновники. Об этом пишут российские СМИ.

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Перед этим Алексеенко был гауляйтером оккупированной части Харьковской области

В августе Алексеенко был назначен главой "совета министров администрации Харьковской области", который оккупанты сформировали в оккупированной части украинского региона. Уже в сентябре почти вся Харьковская область была освобождена. Так что, очевидно, у Алексеенко уже есть полезный опыт, как убегать. Теперь ждем, когда освободят всю Херсонскую область и этого гауляйтера переместят в Крым.

Что известно об Андрее Алексеенко

Российские пропагандистские издания пишут только о том, что Андрей Алексеенко "за свои 44 года успел поработать" мэром Краснодара, заместителем председателя Туапсинского района, руководителем Ейского района и первым вице-губернатором Краснодарского края.

Однако они умалчивают о его судимости и коррупционной деятельности. Да, в частности в декабре 2021 года против Алексеенко возбудили уголовное дело о взятках в особо крупном размере. Зафиксировано, что в 2018 году он получил "в подарок" ружье стоимостью 1,6 миллиона рублей.

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