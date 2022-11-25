Андрій Алєксєєнко очолив щойно сформований Кремлем "уряд" на окупованій частині Херсонської області. Переважно туди увійшли російські чиновники. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Перед цим Алєєксєєнко був гауляйтером окупованої Харківщини

У серпні Алєксєєнка призначили главою "ради міністрів адміністрації Харківської області", яку окупанти сформували в окупованій частині українського регіону. Вже у вересні майже вся Харківщина була звільнена. Тож, вочевидь, Алєксєєнко вже має корисний досвід, як втікати. Тепер чекаємо, коли звільнять Херсонщині і цього гауляйтера перемістять до Криму.

Що відомо про Андрія Алєєксєнка

Російські пропагандистські видання пишуть, лише про те, що Андрій Алєксєєнко "за свої 44 роки встиг попрацювати" мером Краснодара, заступником голови Туапсинського району, керівником Єйського району і першим віцегубернатором Краснодарського краю.

Проте вони замовчують про його судимість та корупційну діяльність. Так, зокрема у грудні 2021 проти Алєксєєнка порушили кримінальну справу про хабар в особливо великому розмірі. Зафіксовано, що у 2018 році він отримав "у подарунок" рушницю вартістю 1,6 мільйона рублів.

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