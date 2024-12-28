Военный умер 18 декабря в результате тяжелого ранения, которое получил во время выполнения боевого задания в Сумской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.

Смотрите также Навеки в строю: в Донецкой области погиб военный с Полтавщины Владимир Козченко

Что известно об Андрее Андросовиче

Андрей Андросович родился 26 октября 1985 года в Желтых Водах. После получения образования в УВК № 6 "Перспектива" он уехал из родного города. С 2007 года и до призыва на военную службу Андрей жил в Южненской общине Одесской области.

Военный работал видеооператором на местном телеканале "Телевидение Громады". По данным Желтоводского городского совета, в армии служил оператором отделения беспилотных авиационных комплексов.

Коллеги помнят Андрея как светлого, искреннего и доброго человека. Всегда веселый, искренний, общительный. Ответственный, воспитанный, вежливый, сдержанный,

– говорят в НСЖУ.

У погибшего украинского воина остались родители Александр и Алла, бабушка Мария, а также жена Светлана и сыновья Илья и Михаил.

В Святой вечер, 24 декабря, также стало известно о гибели Андрея Левицкого. Он находился в рядах Вооруженных Сил с весны 2022 года и был сапером на Херсонском направлении, а также занимал должность менеджера по рекламе на ТРК "Люкс".