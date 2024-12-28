Військовий помер 18 грудня внаслідок важкого поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання у Сумській області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну спілку журналістів України.

Дивіться також Навіки в строю: на Донеччині загинув військовий з Полтавщини Володимир Козченко

Що відомо про Андрія Андросовича

Андрій Андросович народився 26 жовтня 1985 року в Жовтих Водах. Після здобуття освіти у НВК № 6 "Перспектива" він виїхав з рідного міста. З 2007 року та до призову на військову службу Андрій жив у Южненській громаді на Одещині.

Військовий працював відеооператором на місцевому телеканалі "Телебачення Громади". За даними Жовтоводської міської ради, у війську служив оператором відділення безпілотних авіаційних комплексів.

Колеги пам'ятають Андрія як світлу, щиру та добру людину. Завжди веселий, щирий, товариський. Відповідальний, вихований, чемний, стриманий,

– кажуть у НСЖУ.

У загиблого українського воїна залишилися батьки Олександр та Алла, бабуся Марія, а також дружина Світлана та сини Ілля та Михайло.

У Святвечір, 24 грудня, також стало відомо про загибель Андрія Левицького. Він перебував у лавах Збройних Сил з весни 2022 року та був сапером на Херсонському напрямку, а також обіймав посаду менеджера з реклами на ТРК "Люкс".