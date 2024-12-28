Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна у коментарі Суспільному. Свій останній бій він зустрів 19 грудня під Покровськом.

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Що відомо про загибель захисника

Військовослужбовець із Машівської громади Володимир Козченко віддав життя, захищаючи Україну від російської армії на Донеччині.

Старший сержант Козченко Володимир Олексійович загинув 19 грудня 2024 року в районі міста Покровськ Донецької області під час виконання бойового завдання з метою захисту України від російських окупантів,

– розповів Істомін.

На Facebook-сторінці Машівської селищної ради розповіли, що Володимир Козченко народився 4 червня 1975 року та мешкав у селі Селещина Машівської громади.

Він добровільно приєднався до лав Збройних Сил України. Воїн мав звання старшого сержанта і обіймав посаду старшого стрільця-оператора 9 механізованої роти механізованого батальйону.

Військовослужбовець брав участь у боях під Авдіївкою та Бахмутом, а також майже рік був частиною підрозділу протиповітряної оборони України. Останні місяці воював на покровському напрямку.

У загиблого героя залишилися дружина та син. Інформацію про дату прощання з воїном повідомлять згодом.